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19:08, 14 мая 2021 года Направление - на урожай без химикатов Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в заседании Совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации.





Темой встречи на федеральном уровне сегодня стало производство органической продукции в нашей стране. В частности, речь шла о законодательном обеспечении и правоприменительной практике.



С докладом выступил и губернатор Орловской области. Как отметил Андрей Клычков, производство органической продукции – одно из направлений сельскохозяйственной отрасли, в том числе и на Орловщине.



Сегодня в Орловской области функционирует одно предприятие с подтвержденным юридическим статусом «Органик». Это ООО «Путь Жизни» в Свердловском районе, оно выращивает органическую пшеницу, рожь, гречиху, овес, горчицу, горох (без использования какой-либо химии на всех этапах).



В 2020 году посевная площадь хозяйства составила 859 гектаров, валовой сбор зерновых культур – около 2,5 тыс. тонн при урожайности 30 центнеров с гектара. Из полученной муки предприятие производит хлеб, который реализуется через собственную торговую сеть.



Как отметил Андрей Клычков, это только начало развития органического направления, а при государственной поддержке объемы производства органической продукции будет увеличены.





Орловское Информбюро



