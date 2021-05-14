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21:00, 14 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Направление - на урожай без химикатов. Андрей Клычков сегодня выступал в Совете Федерации.



- Школьное меню - по просьбам учеников. Родители и Роспотребнадзор зашли с проверкой сразу в две школы.



- Сегодня в Орле появилась новая Аллея семьи. 12 туй высадили приемные и опекунские семьи в Детском парке.



- Сегодня больше 40 медиков отметили за профессионализм и мужество в борьбе с коронавирусом



- Поддержка талантливых детей – главная задача взрослых. Создать все условия для занятий творчеством помогают нацпроекты. Мы узнали, что изменилось в болховской Детской школе искусств.



- Сегодня в Орле прошел региональный чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров.



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