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9:57, 15 мая 2021 года В Орле начали косить траву Бригады с бензокосами уже прошлись по нескольким общественным территориям.





Покосом занимаются рабочие «Зеленстроя» и МУП ЖРЭП (Заказчик). Они поработали на улицах Комсомольской, Васильевской и Октябрьской, а также в скверов Ермолова и Лескова и участке Историко-литературного квартала (от ул. 7-го Ноября до ул. Тургенева).



До конца недели работы продолжатся на набережной Дубровинского и в центральной части Орла, – сообщает сайт мэрии.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



