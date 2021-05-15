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12:59, 15 мая 2021 года

Июньский набор в орловские экоотряды начнется 24 мая

В прошлом году из-за коронавируса они не работали.


Традиционно экоотряды являются местом для летней подработки школьников. Набор на июнь начнется 24 мая, 31 мая подросткам проведут инструктаж. Помимо зарплаты от работодателя, они получат доплату от службы занятости.

Оформиться можно в управлении коммунального хозяйства Орла по адресу: город Орел, Наугорское шоссе, д. 27 а, 3 этаж, кабинет №3. Для ребят в возрасте до 15 лет потребуется разрешение органов опеки. С полным списком документов можно ознакомиться на портале областного правительства.


Артём Ежаков
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