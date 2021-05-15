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14:02, 15 мая 2021 года Сумма «ковидных» штрафов, выписанных орловской торговле, достигла 619 тысяч рублей Об административных наказаниях общепита и торговых точек рассказал замглавы областного профильного департамента Анатолий Новиков.





Чиновник выступил с докладом на заседании регионального оперативного штаба. Он заявил, что за весь период пандемии за нарушения противоэпидемиологических требований предприятиями торговли и общепита было назначено 467 административных наказаний. В 91 случае это были штрафы, общая сумма которых достигла 619 тысяч рублей.



Всего с апреля минувшего года было рассмотрено 1 174 материала о нарушении противоковидных мер в сфере продаж, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



