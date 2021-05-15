Главная » Новости



16:03, 15 мая 2021 года Свыше 1,7 тыс. орловских аграриев привились от COVID-19 Такую цифру приводит региональный оперативный штаб.





Согласно информации на минувший четверг, полностью вакцинировались от коронавируса 1 706 сотрудников орловского АПК. Еще 2 307 аграриев сделали первую прививку – это 1 888 работников сельхозпредприятий и 419 сотрудников пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



