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10:05, 16 мая 2021 года Юная орловчанка получила приз зрительских симпатий на Всероссийском конкурсе рисунков «Открытка Победы» Конкурс проводили Музей Победы и Почта России





В конкурсе «Открытка Победы» приняли участие дети и взрослые из всех 85 регионов России - от Калининграда до Сахалина. В творческом состязании участвовали и профессионалы, и начинающие художники. Было прислано более 8 000 работ.



Победители были выбраны в четырех возрастных категориях - среди школьников 7-10, 11-13, 14-17 лет и среди взрослых.



По результатам народного голосования «Приз зрительских симпатий» был присужден 12 участникам. В возрастной категории от 6 до 10 лет «Приз зрительских симпатий» получила восьмилетняя Анастасия Тарантинова - воспитанница изостудии «Акварель» Дома детского творчества № 3 города Орла.





Рисунки победителей конкурса станут основой для лимитированной праздничной серии открыток. Почта России доставит отпечатанный набор таких открыток авторам – финалистам конкурса.



Все победители и призеры получат в подарок дипломы и бесплатную онлайн-экскурсию по новой уникальной экспозиции «Подвиг Народа», а конкурсанты - сертификат участника.



Познакомиться с работами победителей, а также участников конкурса можно на сайте Музея Победы.





Орловское Информбюро



