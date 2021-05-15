Главная » Новости



12:07, 15 мая 2021 года Орловцы получили реальные сроки заключения за ограбление знакомой возле алкомаркета Заводской райсуд приговорил двух мужчин к четырем и двум с половиной годам колонии общего режима.





Летом прошлого года пьяные орловцы, имеющие непогашенную судимость, около сетевого алкомаркета отобрали у знакомой телефон. Один выкручивал девушке правую руку, второй схватил левую и оттолкнул пострадавшую, из-за чего она разжала кулак с гаджетом. Отобрав его, оба преступника распорядились им по собственному усмотрению.



За открытый грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору и сопряженный с применением неопасного для жизни и здоровья насилия оба осужденных проведут в колонии общего режима четыре и два с половиной года соответственно, – сообщает сайт Заводского райсуда.





Артём Ежаков



