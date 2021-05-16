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14:08, 16 мая 2021 года В Орле пресекли очередную кражу алкоголя из супермаркета 29-летнего ливенца задержала Росгвардия.





Выехавшие по тревоге в супермаркет в Северном районе силовики остановили мужчину, который пытался пронести под курткой и в карманах брюк ряд товаров, включая дорогостоящее спиртное.



«Покупки» у ливенца изъяли и вернули на товарные полки, а его передали полицейским, – сообщает пресс-служба Росгвардии.





Артём Ежаков



