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7:09, 17 мая 2021 года

На Орловщине готовятся отпраздновать Троицу

В регионе началась подготовка к XXII Международному фольклорному празднику «Троицкие хороводы в «Орловском Полесье»


Как рассказала начальник управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева, проведение праздничного мероприятия запланировано на 20 июня – День Святой Троицы. Праздник пройдет в селе Льгов Хотынецкого района при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. В настоящее время зоны на площадке проведения мероприятия планируются с учетом минимальной контактности участников и гостей праздника. Организаторы обеспечат соблюдение социальной дистанции, использование индивидуальных средств защиты, проведение термометрии, сообщает информационный портал Орловской области.


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