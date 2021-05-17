Главная » Новости



7:09, 17 мая 2021 года На Орловщине готовятся отпраздновать Троицу В регионе началась подготовка к XXII Международному фольклорному празднику «Троицкие хороводы в «Орловском Полесье»





Как рассказала начальник управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева, проведение праздничного мероприятия запланировано на 20 июня – День Святой Троицы. Праздник пройдет в селе Льгов Хотынецкого района при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. В настоящее время зоны на площадке проведения мероприятия планируются с учетом минимальной контактности участников и гостей праздника. Организаторы обеспечат соблюдение социальной дистанции, использование индивидуальных средств защиты, проведение термометрии, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



