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9:10, 17 мая 2021 года Зампрокурора Орловщины проведет личный прием жителей четырех районов области Сергей Панкратов по видеосвязи выслушает обращения из Верховского, Покровского, Свердловского и Шаблыкинского районов.





Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, онлайн-конференция начнется 18 мая в 14:00.



Информацию по вопросам записи на личный прием к заместителю прокурора области можно получить по телефонам:



• 8 (486-2) 40-56-49 – старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Елена Витальевна Калашник;

• 8 (486-76) 2-38-04 – прокуратура Верховского района;

• 8 (486-64) 2-11-87 –прокуратура Покровского района;

• 8 (486-45) 2-13-50 –прокуратура Свердловского района;

• 8 (486-44) 2-12-81 –прокуратура Шаблыкинского района.





Артём Ежаков



