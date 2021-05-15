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11:27, 15 мая 2021 года В Орловской области выявлено 49 новых случаев коронавирусной инфекции От COVID-19 скончались ещё двое орловцев.





15 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 49 случаев коронавирусной инфекции (всего – 34 875). В России обнародовали суточные данные о распространении болезни. По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев коронавирусной инфекции (всего –). На лечении – 1 352 человека. Накануне выписано 63 орловца (всего – 32 892). От последствий болезни скончался 631 житель региона (+2 летальных исхода за последние сутки). Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



