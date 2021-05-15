В Орле временно прекращено движение по Колхозному мосту

Автовладельцам рекомендовано осуществлять объезд по 2-й Пушкарной улице.

Движение по мосту прекращено 15 мая по решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям в целях недопущения аварийной ситуации.



На следующей неделе будет проведено обследование конструкций Колхозного моста. Затем будет принято решение о капитальном ремонте или реконструкции.



Как сообщили в администрации Орла, ремонтные работы проведут после определения источников финансирования.





Фото пресс-службы городской администрации



