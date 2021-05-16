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12:19, 16 мая 2021 года На Орловщине новых случаев коронавируса - 47 С момента начала пандемии ковидом переболели почти 35 тысяч орловцев.





16 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 47 случаев коронавирусной инфекции (всего – 34 922). В России обнародовали суточные данные о распространении болезни. По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев коронавирусной инфекции (всего –). На лечении – 1 332 человека. Накануне выписано 65 орловцев (всего – 32 975). От последствий болезни скончался 633 жителя региона (+2 летальных исхода за последние сутки).

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба







Орловское Информбюро



