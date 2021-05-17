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9:57, 17 мая 2021 года Один погиб и трое пострадали в столкновении иномарок под Орлом ДТП произошло 14 мая в 19:40.





На 317-м километре автодороги М-2 «Крым» 25-летний водитель BYD не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в лобовую столкнулся с Hyundai. Молодой человек погиб на месте аварии, его 27-летнего пассажира и 82-летнюю пенсионерку в Hyundai пришлось госпитализировать. 52-летняя водительница второй иномарки будет лечиться амбулаторно, – сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 36 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы, 1 погиб.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



