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10:10, 17 мая 2021 года В Орловском районе пенсионер сбил школьницу-нарушительницу Инцидент случился 15 мая в час дня.





В районе дома №99«а» по улице Раздольной поселка Лесной 12-летняя девочка перебегала дорогу в запрещенном месте и была сбита 74-летним водителем на Škoda Octavia. От полученных травм школьница будет лечиться дома, – сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 36 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы, 1 погиб.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



