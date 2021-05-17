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10:25, 17 мая 2021 года В Орле начинается демонтаж гаражей в Ягодном переулке Самовольно установленные металлические боксы снесут в районе дома №5.





Разбор конструкций начинается сегодня, 17 мая. Как сообщает пресс-служба городской администрации, демонтированные гаражи будут переданы на «Спецавтобазу» для тридцатидневного хранения до востребования.



Снос боксов регламентирован постановлением мэрии Орла от 7 апреля 2021 года №1357 «О демонтаже (переносе) самовольно установленных нестационарных объектов (металлических гаражей)».





Артём Ежаков



