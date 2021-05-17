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11:23, 17 мая 2021 года На Орловщине подорожает эвакуатор и штрафстоянка Областное управление по тарифам и ценовой политике подготовило соответствующий проект приказа.





В документации отражено предложение повысить цену за эвакуацию задержанного авто на штрафстоянку в пределах населенных пунктов до 1629,85 рублей (+258,85 рублей к текущему тарифу), при этом цена за километр пройденного пути эвакуатора вне городской черты составит 30,5 рублей.



Час хранения машины на штрафстоянке также подорожает. Для транспорта категории «В» массой до 3,5 тонн со вторых суток будут взимать 50,49 рублей (+4,89 рублей).



Стоимость штрафстоянки для остального транспорта отражена следующими цифрами: категория «А» – 25,25 руб. в час, категории «B» и «D» массой до 3,5 тонн – 50,49 руб. в час, категории «B» и «D», массой более 3,5 тонны, а также категории «C» и «E» а – 100,98 руб. в час, негабаритные транспортные средства – 151,47 руб.



Новые цифры – не окончательные. Финальные размеры определят на заседании правления управления.





Артём Ежаков



