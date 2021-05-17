Главная » Новости



11:32, 17 мая 2021 года В орловских школах проверят «тревожные» кнопки О мерах, предпринимаемых для безопасности учебных заведений, рассказали на совещании в Росгвардии.





В данный момент лицензионно-разрешительный центр проверяет действующих и будущих держателей оружия, а также стрелковые объекты подготовки ЧОПовцев. Подлинность медзаключений, выданных держателям амуниции, также будет исследоваться.



Росгвардия дополнительно проинструктирует охрану учебных заведений об их действиях при чрезвычайных ситуациях. На особом контроле – ежедневные проверки работы тревожных» кнопок, – сообщает пресс-служба управления.



Усиленные проверки безопасности орловских учебных заведений начались после массового убийства в казанской гимназии №175, совершенного 11 мая. Погибли 7 детей и 2 взрослых. Несколько десятков человек получили ранения.





Артём Ежаков



