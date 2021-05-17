В орловских школах проверят «тревожные» кнопки

|
|
|Главная » Новости
11:32, 17 мая 2021 года
В орловских школах проверят «тревожные» кнопкиО мерах, предпринимаемых для безопасности учебных заведений, рассказали на совещании в Росгвардии.
В данный момент лицензионно-разрешительный центр проверяет действующих и будущих держателей оружия, а также стрелковые объекты подготовки ЧОПовцев. Подлинность медзаключений, выданных держателям амуниции, также будет исследоваться.
Росгвардия дополнительно проинструктирует охрану учебных заведений об их действиях при чрезвычайных ситуациях. На особом контроле – ежедневные проверки работы тревожных» кнопок, – сообщает пресс-служба управления.
Усиленные проверки безопасности орловских учебных заведений начались после массового убийства в казанской гимназии №175, совершенного 11 мая. Погибли 7 детей и 2 взрослых. Несколько десятков человек получили ранения.
Артём Ежаков