Главная » Новости



11:47, 17 мая 2021 года Тургеневский дуб лидирует в голосовании конкурса «Российское дерево года – 2021» Один из символов Спасского-Лутовинова сейчас набрал почти 16% голосов.





За тот самый дуб, который посадил знаменитый писатель-орловец, проголосовали уже 2131 раз. У ближайшего конкурента – брянского «Ясеня-великана» – в данный момент 1555 голосов. Всего в конкурсе участвует 47 деревьев – памятников живой природы.



Сделать свой выбор на сайте rosdrevo.ru можно до 1 августа. Напомним, Тургеневскому дубу 198 лет. Символ нашего региона имеет шансы не только быть номинированным к участию в международном конкурсе «Европейское дерево года – 2022», но и получить персональную помощь – сертификат на проведение оздоровительных мероприятий специалистами экспертного центра «Здоровый лес».





Артём Ежаков



