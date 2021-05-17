понедельник 17.05.2021 22:01:07 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:47, 17 мая 2021 года

Тургеневский дуб лидирует в голосовании конкурса «Российское дерево года – 2021»

Один из символов Спасского-Лутовинова сейчас набрал почти 16% голосов.


За тот самый дуб, который посадил знаменитый писатель-орловец, проголосовали уже 2131 раз. У ближайшего конкурента – брянского «Ясеня-великана» – в данный момент 1555 голосов. Всего в конкурсе участвует 47 деревьев – памятников живой природы.

Сделать свой выбор на сайте rosdrevo.ru можно до 1 августа. Напомним, Тургеневскому дубу 198 лет. Символ нашего региона имеет шансы не только быть номинированным к участию в международном конкурсе «Европейское дерево года – 2022», но и получить персональную помощь – сертификат на проведение оздоровительных мероприятий специалистами экспертного центра «Здоровый лес».


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.