Главная » Новости



11:53, 17 мая 2021 года В Орловской области зафиксирована еще одна смерть от COVID-19 В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 49 случаев коронавирусной инфекции (всего – 34 971).



На лечении – 1 320 человек. Накануне выписано 60 орловцев (всего – 33 017). От последствий болезни скончались 634 жителя региона (+1 летальный исход).



Суточная заболеваемость в России – 9 328 (всего – 4 949 573), число выздоровевших – 7 181 (всего – 4 563 254). Общее число летальных исходов – 116 211 (+ 340 случаев за сутки). На лечении – 270 108 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



