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12:15, 17 мая 2021 года Железнодорожный райсуд Орла наказал 12 человек за участие в незаконных митингах Четверо обжаловали вердикты.





По сообщению пресс-службы инстанции, с начала года местные судьи рассмотрели 12 дел об участии в несанкционированных митингах. 10 человек наказали штрафом в размере от 10 до 15 тысяч рублей, двум оставшимся назначили общественные работы.



Апелляции на решения Железнодорожного райсуда подали четыре раза – один приговор оставлен без изменений, остальные все еще рассматриваются.





Артём Ежаков



