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12:35, 17 мая 2021 года В Орловской области заменят 19 километров теплосетей В регионе начали готовиться к будущему отопительному сезону.





До наступления холодов специалисты подготовят 4 562 жилых дома и 1 263 источника теплоснабжения, а также целый ряд инфраструктурных отопительных объектов и запас топлива.



Например, ПАО «Квадра» этим летом отремонтирует три энергоблока Орловской ТЭЦ, а «Орелгортеплоэнерго» модернизирует оборудование в трех котельных в областной столице, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



