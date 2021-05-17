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12:51, 17 мая 2021 года На Орловщине образовался миллиардный долг перед поставщиками тепла Должны практически все – предприятия ЖКХ, управляющие компании, бюджетные организации. Сегодня эту проблему обсуждали в областном правительстве.





Для погашения долга перед тепловиками замгубернатора Вадим Тарасов рекомендовал главам муниципалитетов воспользоваться финансовыми остатками с 2020-го года. Он поручил за 10 дней проанализировать бюджеты и состояние задолженностей и предложить пути решения проблемы.



Отопительный сезон безаварийным не получился. Два инцидента произошли в Орле – в декабре и в марте. Тогда тепло пропало у 4 000 потребителей и соцобъекта. Ещё одно происшествие случилось в Мценске – его быстро устранили, в течение двух часов. Также в районах области произошли четыре аварии на линиях газоснабжения





Антон Киселёв



