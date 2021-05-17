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13:02, 17 мая 2021 года У Юрия Парахина появился «подражатель» Мэр Орла предупредил горожан о фейковой странице, созданной от его имени в Instagram.





Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Уважаемые друзья! В «Инстаграме» у меня появился подражатель. Используя мои фотографии и слова, он позволяет себе комментировать публикации, назначать исполнителей и обвинять кого бы то ни было в бездействии. Я прошу вас быть бдительными, по возможности – пожаловаться на этот аккаунт. Своё письмо в дирекцию «Инстаграма» я уже направил. Продолжаю быть на связи!». В данный момент ложная страница удалена.



Фото поддельного аккаунта со страниц Юрия Парахина в соцсетях





Артём Ежаков



