Обретение Судбищенского поля

Орловские энтузиасты обнаружили место известного сражения.

Вторая половина апреля 2021 года стала временем открытия места самого известного сражения позднего Средневековья на территории Орловской области - битвы при Судбищах. Напомним, что оно произошло в июне 1555 года близ одной из остановок Муравского шляха- традиционного пути набегов татарских кочевников на русские земли. Сейчас село Судбищи относится к Новодеревеньковскому району Орловской области.



Близ него в 1555 году составленная из отборных воинов Государева двора и служилых людей приграничных уездов рать воеводы Ивана Шереметьева дала неравный бой многотысячной орде крымского хана Девлет-Гирея II. Оказавшись в тылу у неприятеля, двигавшегося в сторону Подмосковья, Шереметьев разгромил огромный обоз вражеского войска, лишив его главного подвижного средства – многотысячных конских табунов. Произошло это на берегах реки Сосна, близ современного города Ливны. Продолжение набега татар тем самым было фактически сорвано, но русскому отряду из семи тысяч человек пришлось выдержать сражение с превосходящими силами крымцев, что волна волной накатывались с севера, уходя от встречи с полками Ивана IV.



На протяжении столетий точное место сражения оставалось не известным - ученые не могли обнаружить материальные свидетельства неравного боя близ Судбищ. О находке таковых было объявлено маститыми учеными их Института археологии РАН и государственного музея-заповедника «Куликово поле»: в прилегающем к реке Гоголь, что протекает в Новодеревеньковском районе, обнаружен участок, усеянный сотнями стрел, остатками конской упряжи. Главные находки, позволяющие связать место боя со сражением при Судбищах - это элементы картечных снарядов и русская монета середины ХVI столетия.



Эксперт Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС, член Российского военно-исторического общества Дмитрий Цыбаков, отмечает, что решающая роль в сделанном открытии принадлежит орловским энтузиастам, членам клуба «Диво», создателем и многолетним руководителем которого является Сергей Куликов. Именно они в начале апреля обнаружили первые достоверные находки близ места сражения. На дне реки Гоголь отряд поисковиков Сергея Куликова нашел наконечник боевого копья и стрелы средневекового периода. Таким образом, любители подводного поиска стали первооткрывателями места сражения у Судбищ, затем передав найденные предметы профессиональным ученым. Находки, сделанные клубом «Диво», это не случайность, а результат многомесячной подготовки к экспедиции. Ныряльщики –дайверы уже с зимы нынешнего года стали готовиться к исследованию рек близ Судбищ, изучая письменные источники, консультируясь со специалистами, и имея целью поиск именно свидетельств состоявшейся в 1555 году знаменательной битвы.

