В Орле алкозастолье обернулось убийством

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13:17, 17 мая 2021 года
В Орле алкозастолье обернулось убийствомВ преступлении подозревается 39-летний знакомый 50-летней жертвы.
Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли 16 мая в многоквартирном доме в Северном районе. Возможного виновника следователи установили быстро – им оказался собутыльник погибшей. Улики оказались существенными – мужчина сознался в убийстве и рассказал, что в ходе застолья они поссорились, поэтому он до смерти забил жертву.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы. На время расследования мужчину хотят взять под стражу, – сообщает сайт областного СУ СК.
Фото пресс-службы СУ СК
Артём Ежаков