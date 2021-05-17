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13:17, 17 мая 2021 года В Орле алкозастолье обернулось убийством В преступлении подозревается 39-летний знакомый 50-летней жертвы.





Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли 16 мая в многоквартирном доме в Северном районе. Возможного виновника следователи установили быстро – им оказался собутыльник погибшей. Улики оказались существенными – мужчина сознался в убийстве и рассказал, что в ходе застолья они поссорились, поэтому он до смерти забил жертву.



Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы. На время расследования мужчину хотят взять под стражу, – сообщает сайт областного СУ СК.



Фото пресс-службы СУ СК





Артём Ежаков



