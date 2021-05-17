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13:32, 17 мая 2021 года «Орловское полесье». Мир редких растений В национальном парке зацвели растения, который радуют глаз совсем недолго. С некоторыми из них связаны старинные легенды.





В мире растений все, как у людей: есть и производители, например, вкусных и полезных плодов и кислорода, есть и паразиты. Один из паразитов - петров крест. Сверху - симпатичный цветонос. Но корень его достигает пяти килограммов, и он присасывается к корням деревьев. Петров крест выходит на поверхность только на десятом году жизни и лишь для того, чтобы оставить семена. Поэтому увидеть его можно нечасто, хотя и редким это растение не назовешь, а вот уникальным - вполне. Марина Абадонова, начальник отдела науки национального парка «Орловское полесье»: «На нем нет ни одного зеленого места, все только розовое. Это объясняется тем, что растение - паразит. Само оно не производит никаких растительных сахаров, а высасывает их из корней растения-хозяина. Очень любит селиться на ольхе, орешнике, вязе. С этим бороться не нужно. Это нормальное явление, и растения, на которых селятся паразиты, в принципе, не страдают. Не так уж и много их, то есть, хватает и себе, и нахлебникам». За свою необычность в старину петров крест (или потаённица) считался магическим оберегом. С его высушенным корнем путешествовали и искали клады. Кладоискатели верили, что он принесет удачу и защитит от напастей в пути. А вот сон-траву, или прострел раскрытый наши предки клали под подушку для улучшения сна и держали в каждой избе - из-за легенды, связанной с ним. Марина Абадонова, начальник отдела науки национального парка «Орловское полесье»: «Есть такая легенда об архангеле, который прострелил лист растения, который был широким, и в его зарослях прятался бес. И вот, целясь в беса, архангел прострелил растение. С тех пор нечистая сила ближе двенадцати верст к этому растению не подходит, и считается, что для оберега можно хранить его дома. А если при строительстве положить в угол дома, то тогда стройно жить будешь». Не только сбор в букеты, но и уничтожение мест обитания привели к тому, что растение попало в Красную книгу Орловской области, а значит - и под охрану. На заповедной территории ему ничего не угрожает, как и краснокнижнику федерального значения с интересным названием рябчик шахматный. Марина Абадонова, начальник отдела науки национального парка «Орловское полесье»: «При первом упоминании слова рябчик, приходит ассоциация с птицей. И если поближе на цветок посмотреть, можно увидеть, что он пестренький, рябенький, поэтому и рябчик. А если посмотреть еще ближе, то можно увидеть, что эта пестрота выглядит, как шахматный рисунок». Сотрудники национального парка ежегодно ведут учет растений-краснокнижников, а их здесь произрастает больше 20 видов. Территория – заповедная, и редкие растения здесь в безопасности. Марина Абадонова, начальник отдела науки национального парка «Орловское полесье»: «Здесь не ведется рубок, не ведется изменения гидрологического режима, то есть, не осушаются земли, также запрещено пребывание людей». Кроме краснокнижников на территории произрастает более 900 представителей флоры, и сейчас в полесье есть на что полюбоваться. Зацвел гусиный лук, вырос и лук огородный. Цветет и копытень, но его цветы в глаза не бросаются, они располагаются под листвой, поскольку их опыляют муравьи, живущие в подстилке. Впрочем, ценен копытень не за цветы, а за корни и листья. Вещества в них обладают уникальными свойствами, и применяют в фармацевтике. Растение - распространенное, и собирать его не запрещено, но использовать самостоятельно в лечебных целях не стоит.





Татьяна Тимохина



