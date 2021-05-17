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13:47, 17 мая 2021 года В Болхове восстанавливают Троицкий Рождества Богородицы Оптин монастырь Его считают духовной и архитектурной доминантой города. Восстановление идет очень медленно уже не первый десяток лет, а в прошлом году по федеральной программе «Культура России» было выделено 26 миллионов рублей. О том, как идет восстановление святыни, выясняла корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.





В 2002 году монастырь начали восстанавливать. Но - отдали его - монахиням. Работы продолжаются и сейчас. Троицкий храм, келейный корпус, Северная стена со святыми вратами - отремонтировали. Но труда еще очень много. Последние 5 лет финансирования не было, но сейчас работы возобновились. На 2020 и 2021 годы Министерство культуры выделило 26 миллионов рублей. Евфалия (Мастепанова), настоятельница Троицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря: «Сейчас у нас сложная ситуация, связанная с оградой. Ограда была сделана в 17 веке, тогда делали свой кирпич - большемерный. Нижняя часть стены сохранилась, ее раскопали. Есть башня, которую хотелось бы обложить большемерным кирпичом. Это очень интересный объект - и для туристов, и для паломников». Задача реставраторов - восстановить фундамент изнутри, замкнуть стену крепости, укрепить склоны и возвести недостающую четвертую сторожевую башню - три других уже построили. Хотя архивных документов не сохранилось, предположительно, монастырь был построен еще лет 700 назад. По одной из версий, основал его монах Опта – бывший атаман шайки разбойников. В 1614 году деревянный монастырь был сожжен поляками. А в 1628-м был восстановлен по приказу царя Михаила Романова. Храм всегда имел царственных покровителей. Мария Милославская - супруга царя Алексея Михайловича и мать царей Федора, Иоанна и царевны Софии - выросла недалеко отсюда, в селе Ильинском. Многие царственные особы оказывали помощь обители, и многие известные личности погребены на территории монастыря. Спустя века по фотографии 1915 года начали воссоздавать разрушенную при советской власти и в годы Великой Отечественной войны крепость и возвращать святыни. Из старинных монастырских икон осталось все две, одна из них - лик Александра Невского. Евфалия (Мастепанова), настоятельница Троицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря: «Эта икона к нам вернулась. Она - единственная. Еще есть маленькая икона Николая Угодника, которая осталась от старой обители. А также серебряная лампада, которая попала к матушке Олимпиаде в Орел, она нам ее подарила. А остальные с божьей помощью собрали». Иконостас воссоздали по описанию. Образы напечатаны на холсте. Главная икона этого монастыря - икона Тихвинской Божьей Матери, в свою обитель она вернулась в 2009 году. Особо дорога монахиням икона с ликом одного из настоятелей - Макария Алтайского. Евфалия (Мастепанова), настоятельница Троицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря: «Он здесь пробыл недолго, 3,5 года, уже почитали его за святого старца, он был прозорливым, много времени проводил с народом, с детьми - школа была при монастыре, и еще известен тем, что перевел весь Ветхий Завет на русский язык». Сейчас в монастыре, помимо игуменьи Евфалии, проживают пять монахинь. И они надеются, что всеобщими усилиями и с божьей помощью монастырь удастся не просто восстановить, чтобы принимать трудников и послушников, но и построить здесь гостиницу для паломников. Сестры верят, что возрождение святой обители пойдет на пользу не только Болхову, но и всему миру, за который молятся неусыпно.





Татьяна Тимохина



