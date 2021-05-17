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14:01, 17 мая 2021 года

Юные орловцы приняли участие в военно-патриотической игре «Победа»

Региональный этап главной игры Юнармии состоялся в областном центре технического творчества, туризма и экскурсий.


Ребята соревновались в строевой подготовке, умении пользоваться противогазом и быстро собирать и разбирать автомат Калашникова, а также в стрельбе и преодолении полосы препятствий. 
 
Победитель регионального этапа будет участвовать в игре «Победа», которая пройдет в парке «Патриот», в Москве.
 
За право представлять регион борется 15 команд юнармейцев. 
 
Всероссийский этап пройдет в столице с 5 по 15 июля.



Татьяна Тимохина
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