Юные орловцы приняли участие в военно-патриотической игре «Победа»

Региональный этап главной игры Юнармии состоялся в областном центре технического творчества, туризма и экскурсий.

Ребята соревновались в строевой подготовке, умении пользоваться противогазом и быстро собирать и разбирать автомат Калашникова, а также в стрельбе и преодолении полосы препятствий.

Победитель регионального этапа будет участвовать в игре «Победа», которая пройдет в парке «Патриот», в Москве.

За право представлять регион борется 15 команд юнармейцев.

Всероссийский этап пройдет в столице с 5 по 15 июля.