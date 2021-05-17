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13:51, 17 мая 2021 года Ремонт шести орловских трасс обойдется в 705,4 млн рублей Губернатор Клычков подписал сметную документацию по нескольким участкам региональных и межмуниципальных дорог.





Наибольшая сумма – 296,6 млн рублей – приходится на ремонт 24,4 км трассы Болхов – «Орел – Витебск» в Хотынецком районе. Починка 13,6 км участка дороги М-2 «Крым» – Клейменово – Башкатово 96,5 млн в Орловском и Мценском районах обойдется 96,5 млн. 85,1 млн стоит отремонтировать 7,3 км региональной трассы Ливны – Евланово – Долгое в Ливенском районе.



Также в смету попали дороги Орел – Ефремов в Залегощенском районе (8,3 км, 82,7 млн), Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря в Верховском районе (8,1 км, 76,5 млн) и Новосиль – Корсаково – Орлик в Корсаковском районе (7,2 км, 68 млн рублей).



Документация отражает цену текущего ремонта этих дорог, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



