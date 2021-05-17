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14:17, 17 мая 2021 года В Орловском институте культуры открылась выставка вышивки «Птица счастья» В экспозицию собрали работы мастериц середины прошлого века.





В редкие минуты отдыха под тусклым светом лампы они крестик за крестиком создавали то, что сейчас стало историей. Орудуя ниткой и иголкой, наши бабушки не догадывались, что спустя десятилетия их работы объединят в выставку. Собирали редкие экспонаты в селе Ильинское Хотынецкого района. В редкие минуты отдыха под тусклым светом лампы они крестик за крестиком создавали то, что сейчас стало историей. Орудуя ниткой и иголкой, наши бабушки не догадывались, что спустя десятилетия их работы объединят в выставку. Собирали редкие экспонаты в селе Ильинское Хотынецкого района. Татьяна Лазарева, руководитель выставочного проекта «Птица счастья. Вышивка по образцам»: «Работы собирались в селе по чердакам, по пепелищам сгоревших домов, и были в самом печальном плачевном состоянии. Их отстирывали, отглаживали». Чтобы не спугнуть очарование старинных вышивок, работы поместили в скромные деревянные рамки 50-60-х годов. Рукодельницам того времени приходилось нелегко. Нитки было не так-то просто достать. Тамара Сиянова, председатель регионального отделения общественной организации «Дети войны»: «Раньше по улицам ходила лошадка с небольшим сундуком, и кричали: «Ножи точу, топоры точу». И они собирали всякий хлам. А взамен давали нитки мулине». Привычных современным мастерицам наборов с готовой канвой тоже не было. Тамара Сиянова, председатель регионального отделения общественной организации «Дети войны»: «Женщины продавали листы, где были нанесены рисунки для вышивок. И вот мы за пятачки покупали эти бумаги, перерисовывали их через копирку на ткань». На выставке представлено более трех десятков картин. Почти все выполнены в технике берлинской вышивки. Татьяна Лазарева, руководитель выставочного проекта «Птица счастья. Вышивка по образцам»: «Основные издательства, которые печатали буклеты со схемами вышивок для подушек, перчаток женских, в основном были в Берлине и Вене». Экспозиция делится на две части: деревенскую и городскую. По словам коллекционеров, сельские мастерицы могли позволить себе небольшую вольность, например, заменить цвет ниток. Барышни из города вышивали по более строгим канонам печатных образцов. Несмотря на небольшое различие, все работы выполнены с душой и хранят частичку истории, так трепетно изображенную тысячами мелких стежков крест-накрест.





Юлия Сабельникова



