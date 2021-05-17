В Мценске 16 семей в этом году стали многодетными

Мам и пап поздравили с рождением третьего малыша, а также с Днём семьи, который отмечался в минувшие выходные.

В Мценске в 2021 году 16 семей стали многодетными. На днях им вручили памятные медали и дипломы. Всего в городе статус многодетных имеют 282 семьи.

К поздравлениям присоединилась депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Она отметила, что поддержка семей с детьми - одна из приоритетных задач для Правительства страны. В рамках нацпроектов строятся новые детские сады, школы, спортивные объекты. По мнению Пилипенко, это позволит повысить уровень качества образования и создать благоприятные условия для воспитания молодого поколения.