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14:20, 17 мая 2021 года Орловских педагогов зовут работать в селах за миллион рублей В регионе стартовал внеочередной конкурс программы «Земский учитель».





В качестве «подъемных» приехавшим работать в деревенских и поселковых школах единоразово выплачивают миллион рублей. В обмен педагоги обязуются отработать в населенном пункте с числом жителей менее 50 тысяч человек пять лет с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы.



Претендент не должен быть старше 55 лет. Заявки принимаются до 14 июня на адрес электронной почты Регионального оператора: ooiro@yandex.ru с пометкой «Конкурсный отбор – Земский учитель» или на бумажном носителе Региональному оператору по адресу: 302030, Орловская область, г. Орёл, ул. Герцена, д. 19, каб. 36.



Результаты отбора станут известны не позднее 1 августа, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



