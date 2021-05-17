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14:59, 17 мая 2021 года Орел купит два криогенных резервуара газификации кислорода Новое оборудование с массой заполнения не менее 40 000 кг нужно для лечения больных с COVID-19 в больнице имени Семашко.





Сейчас хирургический корпус больницы работает на кислороде, произведенном станцией на базе двух компрессоров. Два криогенных резервуара смогут обеспечить кислородом дополнительно как его, так и в дальнейшем оставшиеся корпуса. Также будет проведен капитальный ремонт трубопроводной системы медицинского кислородоснабжения.





Артём Ежаков



