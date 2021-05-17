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15:14, 17 мая 2021 года

На Орловщине на 750 рублей выросла пенсия

Это следует из отчета регионального управления статистики.


В документации отмечено, что в апреле средний размер пенсии в области составил 15 291 рубль. Год назад люди получали на 750 рублей меньше.

Согласно информации ПФР, месяц назад на Орловщине на учете состояло о 261,8 тыс. пенсионеров (-6,2 тыс.), из них 193,6 тыс. (+9,5 тыс.) получают страховые пенсии, а 68,3 тыс. пенсионерам (+1,7 тыс.) назначены выплаты по государственному пенсионному обеспечению.


Артём Ежаков
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