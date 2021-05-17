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15:39, 17 мая 2021 года Орловскую область ждут три дня дождей, гроз и града О непогоде предупреждает территориальное ГУ МЧС.





По сообщению пресс-службы ведомства, неблагоприятные атмосферные явления начнутся с девяти вечера 17 мая. 18 мая на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременные дожди, днем – повсеместно. В светлое время суток возможны грозы и град. Эти же осадки сохранятся и 19 мая. 20 мая – аналогичная погода, исключая град.





Артём Ежаков



