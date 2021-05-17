Главная » Новости



16:06, 17 мая 2021 года В Ливнах реконструируют парк Машиностроителей Работы уже начались. О ходе благоустройства рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Территория, заложенная в середине прошлого века, к 15 сентября капитально преобразится – здесь появятся пешеходные магистрали, беговая и лыжероллерная дорожки, скейт-площадка и площадка для воркаута, а также новые опоры освещения, детские спортивные площадки и тренажерная площадка, скамейки и урны. Также будет реконструирован местный фонтан.



Контракт оценен 69 миллионов рублей, подрядчик начал работы в конце апреля. Грант был выигран Ливнами во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Еще одни победители – болховский «Сад-городок» и «Малоархангельский парк» – тоже реконструируются, сообщил в соцсетях губернатор.





Артём Ежаков



