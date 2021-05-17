Главная » Новости



16:18, 17 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Движение по Колхозному мосту в Орле закрыто. Сегодня там начали устанавливать бетонное ограждение. Судьбу моста решит комиссия, которая прибудет в Орел на следующей неделе.

- Неоплаченного тепла - на миллиард рублей. Итоги отопительного сезона подвели сегодня в администрации области. На решение проблемы - 10 дней.

- В Болховском женском монастыре после пятилетнего простоя возобновилась реконструкция.

- Как стать учителем-миллионером? Стартует внеочередной конкурс на получении субсидии.

- Традиции и секреты. Работы, вышитые крестиком, собрали в одну экспозицию.

- Юнармия провела для подростков военно-патриотическую игру «Победа».

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл



