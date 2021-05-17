У ливенца нашли 235 граммов конопли

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16:35, 17 мая 2021 года
У ливенца нашли 235 граммов коноплиЕму грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Подозрительное высушенное растительное вещество, оказавшееся впоследствии 235 граммами конопли, было обнаружено в ходе обыска дома 47-летнего ливенца, подозреваемого в незаконной культивации наркосодержащих растений.
На мужчину завели уголовное дело по ч.2 ст.228. У него нашли крупный размер наркотика. На время расследования он взят под стражу, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Артём Ежаков