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16:53, 17 мая 2021 года Орловцы увидели героико-исторический спектакль «Домой с победой!» Проект, который представил национальный балет «Кострома» в честь юбилея Великой Победы, совершает тур по городам страны. Орел - в их числе. Корреспондент ГТРК «Орел» Елизавета Капырина побывала на спектакле и пообщалась с известными артистами, задействованными в проекте.





Проект «Домой с победой» должен был состояться ещё в мае 2020 года, но эпидемия коронавируса отменила все планы. В этом году в маршруте тура героико-исторического спектакля - пять городов воинской славы. Премьера состоялась в Минске, затем были Белгород, Брянск, и вот спектакль показали на орловской сцене. Проект «Домой с победой» должен был состояться ещё в мае 2020 года, но эпидемия коронавируса отменила все планы. В этом году в маршруте тура героико-исторического спектакля - пять городов воинской славы. Премьера состоялась в Минске, затем были Белгород, Брянск, и вот спектакль показали на орловской сцене. Елена Царенко продюсер, президент АНО «Национальный балет «Кострома»: «Спектакль воссоздает атмосферу военных лет, запредельного напряжения сил, сплочения армии и всего народа, который поднялся на защиту своей родины. Мы знаем, что город Орел - город воинской славы первого артиллерийского салюта». Задействованы более 150 человек: артисты балета «Кострома», Заслуженные артисты России, такие как Светлана Тома. Она играет роль матери, которая в первые дни войны теряет сына. И в реальной жизни семью актрисы война не обошла стороной. Ее мать и отец воевали. Выжили. Но с фронта не вернулся двоюродный брат. Светлана Тома, Заслуженная артистка РФ: «У меня двоюродный брат в 18 лет погиб в первые дни войны - совсем юным парнишкой. Насколько это страшно - любая война, и эта война, которая унесла столько жизней». Чтобы как можно ярче передать весь ужас тех событий, донести, насколько велик был подвиг советского народа, создатели спектакля используют максимум выразительных средств - музыку, хореографию, свет. Живой отклик вызывают у зрителей кадры военной хроники из архивов «Мосфильма». В спектакле продумана каждая деталь, каждый предмет реквизита, а это более тысячи предметов, среди которых вещи тех времен - фотоаппарат, часы, шахматы. Проект «Домой с победой!» продолжает свой путь - из Орла в Курск, потом в Воронеж.





Елизавета Капырина



