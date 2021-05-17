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16:55, 17 мая 2021 года В Орле 39 улиц отремонтируют асфальтогранулятом Работы начнутся в середине лета. С центральных трасс для починки дорог частного сектора подготовят 8 тысяч тонн старого асфальтового полотна.





В список улиц, которые отремонтируют в этом году с помощью асфальтогранулята, вошли:



• Дачный проезд;

• ул. Ушаковой;

• ул. Комарова-Жореса;

• ул. Образцовой;

• пер. Мостовой;

• пер. Летний;

• ул. Мясоедова;

• ул. Лесная (от ул. Прядильной – до ул. Новосильской);

• пер. Хлебный;

• ул. Студенческая;

• пер. Верхнещекотихинский;

• пер. Черемховский;

• ул. Магистральная (от съезда к ул. Калакина – до съезда ул. Маресьева);

• ул. Маресьева;

• ул. Живописная;

• ул. Чернявского;

• ул. Согласия;

• ул. Дышленко;

• ул. Баграмяна;

• ул. Черепичная;

• ул. Прожекторная;

• ул. Тамбовская;

• ул. Солдатская;

• ул. Урицкого;

• пер. Кирпичный;

• ул. Слободская;

• пер. Кавказский;

• ул. Украинская;

• пер. Крымский;

• пер. Слесарный;

• пер. Стрелецкий;

• пер. Ключевой;

• пер. Автогенный;

• пер. Часовой;

• пер. Фестивальный;

• пер. Пятницкий;

• ул. Лесопильная (от ул. Паровозной до ул. Тульской);

• ул. Чкалова, 1-123;

• ул. Рельсовая.



Асфальтогранулят – это переработанный асфальтобетон, снимаемый со старых дорожных полотен. Ремонт проходит в три этапа: выравнивание трассы грейдером, укладка гранулята, прессовка катком. Подобная практика применяется в Орле с 2019 года. За это время так были отремонтированы более 100 участков, – сообщает сайт мэрии.





Артём Ежаков



