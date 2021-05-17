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Главная » Новости

16:55, 17 мая 2021 года

В Орле 39 улиц отремонтируют асфальтогранулятом

Работы начнутся в середине лета. С центральных трасс для починки дорог частного сектора подготовят 8 тысяч тонн старого асфальтового полотна.


В список улиц, которые отремонтируют в этом году с помощью асфальтогранулята, вошли:

• Дачный проезд;
• ул. Ушаковой;
• ул. Комарова-Жореса;
• ул. Образцовой;
• пер. Мостовой;
• пер. Летний;
• ул. Мясоедова;
• ул. Лесная (от ул. Прядильной – до ул. Новосильской);
• пер. Хлебный;
• ул. Студенческая;
• пер. Верхнещекотихинский;
• пер. Черемховский;
• ул. Магистральная (от съезда к ул. Калакина – до съезда ул. Маресьева);
• ул. Маресьева;
• ул. Живописная;
• ул. Чернявского;
• ул. Согласия;
• ул. Дышленко;
• ул. Баграмяна;
• ул. Черепичная;
• ул. Прожекторная;
• ул. Тамбовская;
• ул. Солдатская;
• ул. Урицкого;
• пер. Кирпичный;
• ул. Слободская;
• пер. Кавказский;
• ул. Украинская;
• пер. Крымский;
• пер. Слесарный;
• пер. Стрелецкий;
• пер. Ключевой;
• пер. Автогенный;
• пер. Часовой;
• пер. Фестивальный;
• пер. Пятницкий;
• ул. Лесопильная (от ул. Паровозной до ул. Тульской);
• ул. Чкалова, 1-123;
• ул. Рельсовая.

Асфальтогранулят – это переработанный асфальтобетон, снимаемый со старых дорожных полотен. Ремонт проходит в три этапа: выравнивание трассы грейдером, укладка гранулята, прессовка катком. Подобная практика применяется в Орле с 2019 года. За это время так были отремонтированы более 100 участков, – сообщает сайт мэрии.


Артём Ежаков
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