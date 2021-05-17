понедельник 17.05.2021 22:03:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:32, 17 мая 2021 года

В Орловской области активизировались клещи

С середины мая до конца июня эти паукообразные наиболее активны. И если городские общественные территории обрабатывают, то в национальном парке «Орловское полесье» такое вмешательство в экосреду запрещено. Однако мониторинг этих паразитов на заразность идет регулярно.


Весной просыпаются не только растения, но и клещи. Сидят на веточках, на травинках, поджидают свою жертву. Но иногда жертвами становятся они сами - в национальном парке «Орловское полесье» клещей регулярно собирают и отправляют в лабораторию, чтобы узнать, не является ли он источником заболевания.
 
В отличие от городских парков, скверов и других общественных территорий, акарицидную обработку в национальном парке не делают. Заповедные земли поливать ядохимикатами запрещено. 
 
Марина Абадонова начальник отдела науки национального парка «Орловское полесье»: «Массовое уничтожение клещей может привести заодно и к уничтожению их естественных врагов. Одни из них, например, муравьи погибнут вместе с клещами, а другие могут погибнуть позже от накопления ядов - при массовом употреблении тех же клещей. К их естественным врагам относят птицы. Сейчас птицы прилетели, им нужно будет кормить птенцов, и много клещей они употребят в пищу. Есть еще земноводные - лягушки, ящерицы, жабы, которые тоже клещами питаются, в том числе».
 
За последние десять лет в «Орловском полесье» не обнаружено ни одного заразного клеща. Однако единичные случаи заболевания боррелиозом у жителей этой местности случаются. Болезнь неприятная, но при своевременном обращении к врачу успешно лечится. А случаев обнаружения паразитов-носителей энцефалита к счастью, не зафиксировано. 
 
Марина Абадонова начальник отдела науки национального парка «Орловское полесье»: «Вероятность того, что вы встретите клеща, переносящего какую-нибудь заразу, в городе гораздо больше, поскольку город это пересечение транспортных путей».
 
Сейчас клещи наиболее активны, поэтому планируя прогулку в лес, не забудьте взять с собой репелленты и правильно подобрать одежду. Она должна быть светлой и максимально закрытой. Брюки нужно заправлять в носки, а верхнюю часть одежды - в нижнюю. Даже если клещ попадет на кожу, он впивается не сразу. Чтобы найти подходящее место, клещу нужно где-то два часа. После того, как побывали на природе, нужно повнимательнее осмотреть себя.
 
Если все же клещ укусил, извлечь его лучше специалистам, и как можно скорее. А самого паразита стоит сдать в лабораторию вирусологии на анализ, на всякий случай. Там выяснят - является ли он носителем опасных заболеваний. А их немало. Это и вирусный клещевой энцефалит, и эр-лихиоз, и лихорадка Западного Нила, и боррелиоз, и анаплазмоз.
 
Ярослав Манюхин, биолог вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Орловской области: «По результатам проведенных исследований особей положительных на вирусный клещевой энцефалит, эр-лихиоз, лихорадку Западного Нила, выявлено не было. Наша область эндемична по боррелиозу и анаплазмозу».
 
С начала весны пострадавших от клещей, только обратившихся за помощью, зарегистрировано 82 человека, из них 22 ребенка. 16% из проверенных паукообразных оказались инфицированы.



Татьяна Тимохина
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.