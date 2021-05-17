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17:32, 17 мая 2021 года В Орловской области активизировались клещи С середины мая до конца июня эти паукообразные наиболее активны. И если городские общественные территории обрабатывают, то в национальном парке «Орловское полесье» такое вмешательство в экосреду запрещено. Однако мониторинг этих паразитов на заразность идет регулярно.





Весной просыпаются не только растения, но и клещи. Сидят на веточках, на травинках, поджидают свою жертву. Но иногда жертвами становятся они сами - в национальном парке «Орловское полесье» клещей регулярно собирают и отправляют в лабораторию, чтобы узнать, не является ли он источником заболевания. В отличие от городских парков, скверов и других общественных территорий, акарицидную обработку в национальном парке не делают. Заповедные земли поливать ядохимикатами запрещено. Марина Абадонова начальник отдела науки национального парка «Орловское полесье»: «Массовое уничтожение клещей может привести заодно и к уничтожению их естественных врагов. Одни из них, например, муравьи погибнут вместе с клещами, а другие могут погибнуть позже от накопления ядов - при массовом употреблении тех же клещей. К их естественным врагам относят птицы. Сейчас птицы прилетели, им нужно будет кормить птенцов, и много клещей они употребят в пищу. Есть еще земноводные - лягушки, ящерицы, жабы, которые тоже клещами питаются, в том числе». За последние десять лет в «Орловском полесье» не обнаружено ни одного заразного клеща. Однако единичные случаи заболевания боррелиозом у жителей этой местности случаются. Болезнь неприятная, но при своевременном обращении к врачу успешно лечится. А случаев обнаружения паразитов-носителей энцефалита к счастью, не зафиксировано. Марина Абадонова начальник отдела науки национального парка «Орловское полесье»: «Вероятность того, что вы встретите клеща, переносящего какую-нибудь заразу, в городе гораздо больше, поскольку город это пересечение транспортных путей». Сейчас клещи наиболее активны, поэтому планируя прогулку в лес, не забудьте взять с собой репелленты и правильно подобрать одежду. Она должна быть светлой и максимально закрытой. Брюки нужно заправлять в носки, а верхнюю часть одежды - в нижнюю. Даже если клещ попадет на кожу, он впивается не сразу. Чтобы найти подходящее место, клещу нужно где-то два часа. После того, как побывали на природе, нужно повнимательнее осмотреть себя. Если все же клещ укусил, извлечь его лучше специалистам, и как можно скорее. А самого паразита стоит сдать в лабораторию вирусологии на анализ, на всякий случай. Там выяснят - является ли он носителем опасных заболеваний. А их немало. Это и вирусный клещевой энцефалит, и эр-лихиоз, и лихорадка Западного Нила, и боррелиоз, и анаплазмоз. Ярослав Манюхин, биолог вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Орловской области: «По результатам проведенных исследований особей положительных на вирусный клещевой энцефалит, эр-лихиоз, лихорадку Западного Нила, выявлено не было. Наша область эндемична по боррелиозу и анаплазмозу». С начала весны пострадавших от клещей, только обратившихся за помощью, зарегистрировано 82 человека, из них 22 ребенка. 16% из проверенных паукообразных оказались инфицированы.





Татьяна Тимохина



