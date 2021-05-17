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18:10, 17 мая 2021 года

Колхозный мост в Орле закрыт на неопределенный срок

На этой неделе будет проведено обследование конструкций моста. Затем будет принято решение о капитальном ремонте или реконструкции.


Этот мост появился в Орле в 1964 году. И с тех пор капитально ни разу не ремонтировался. Опоры изношены. С двух сторон переправа держится на старых сваях. Закрытие моста, говорят в мэрии, как раз и связано с тем, что движение по нему небезопасно. 
 
Когда находишься на верхней части моста, сложно понять, насколько велика проблема. Но заглянув под мост, даже будучи не специалистом, понимаешь, почему было принято решение о закрытии переправы – с одной стороны виден провал, арматура оголилась и проржавела. 
 
Денис Гудков, ведущий специалист МУП «УКХ» г. Орла: «Был выявлен провал с одной стороны моста. Состоялось собрание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором было принято решение о закрытии данного моста».
 
Никакие работы пока вестись на нем не будут. Комиссия свой вердикт озвучит только на следующей неделе. Однако бетонные заграждения уже выставили. Проезд по мосту закрыт. Выставлены соответствующие дорожные знаки и отключены светофоры. 
 
Решение о судьбе переправы вынесут на следующей неделе, после обследования моста проектной организацией. Мост могут открыть для машин весом до 3 тонн - до того, как найдут подрядчика, а может и совсем закроют на неопределенный срок. Как сообщили в администрации Орла, ремонтные работы будут возможны после определения источников финансирования.



Всеволод Трифонов
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