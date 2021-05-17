На территории Центрального стадиона в Орле продолжается строительство многофункционального спортивного комплекса

Его возведение стало возможным благодаря национальному проекту «Демография». Федеральный бюджет выделил 212 миллионов рублей, региональный - чуть более 13 миллионов. Что уже сделали, и когда «кузница» чемпионов распахнет свои двери для спортсменов, выясняла корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк.

Работы по строительству многофункционального спортивного комплекса на территории стадиона им. Ленина в рамках национального проекта «Демография» начались в феврале 2021 года - за это время выполнили частичную реконструкцию, кровельные работы, появились две пристройки. Как рассказал руководитель подрядной организации Алексей Лыженков, осталось выполнить электромонтажные и отделочные работы, а также благоустройство территории. Самым заметным преображением станет замена каменного забора на новый, кованый. В результате - красота плюс максимальная функциональность.

Спортивный комплекс позволит оттачивать свое мастерство волейболистам, футболистам, теннисистам, борцам, а еще гимнастам и акробатам. На его строительство потратят порядка 225 млн рублей. Большая часть средств получена в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт - норма жизни».

В ближайшее время начнут укладывать паркет в спортивном зале. Начальник управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов - в прошлом баскетболист, и на своем опыте знает, насколько важно для спортсмена качество напольного покрытия.

Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «Паркет будет спортивный. Будет предусмотрена специальная амортизирующая составляющая, чтобы колени и ноги спортсменов были здоровы».

В будущем здесь планируют проводить спортивные соревнования не только всероссийского, но и международного уровней. Кабинет для взятия допинг-проб уже практически готов, да и площадь позволяет.

Площадь многофункционального спортивного центра - 1800 квадратных метров, и после того, как он распахнет свои двери, здесь могут заниматься до 500 спортсменов.

Алексей Берестов начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «Пространство будет делиться на три части мобильными перегородками, и в тренировочном режиме это будет три полноценных зала, а когда будут проводиться соревнования, эти мобильные шторы будут подниматься и будет общее пространство. Предусмотрены здесь и выдвижные трибуны».

Срок сдачи объекта - конец октября 2021 года. Однако подрядная организация планирует завершить работы раньше.