понедельник 17.05.2021 22:03:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

19:17, 17 мая 2021 года

В Орле прошел III международный фестиваль православной культуры и народного искусства «Традиции святой Руси»

В течение трех дней в духовно-православном Центре «Вятский Посад» звучал колокольный звон, православные молитвы, песнопения, музыка разных народов.


Божественную литургию в храме Сретенья Господня возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон в сослужении с духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла - схиархимандритом Илием. Духовно-православный центр был создан здесь с благословения почтенного старца. С его же благословения в «Вятском Посаде» уже в третий раз проходит фестиваль. В этом году он посвящен празднику Собора орловских святых. 
 
По всей территории духовно-православного центра раскинулась выставка-ярмарка мастеров народных ремесел и декоративно прикладного творчества. Можно было познакомиться с культурой и традициями разных регионов России и стран. Некоторые свое ремесло демонстрировали тут же. А народные мастера делились секретами изготовления поделок, рассказывали об их значении и применении. У посетителей была возможность не только обзавестись оригинальным сувениром, но и поучаствовать в его изготовлении. 
 
Не обошлось и без угощений. Так, гости из Тулы привезли самовар, пряники, испекли блины. Блинчики с пылу с жару улетали на ура, как и тульские печатные пряники. Детвора могла своими руками приготовить пряник. Печатали и запекали в печи прямо тут. 
 
А на сцене, сменяя друг друга, выступали хоры, ансамбли и солисты из разных городов и стран. На фестиваль приехали гости из Сербии, Беларуси, Армении. Концерт длился до позднего вечера и завершился салютом.



Татьяна Тимохина
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.