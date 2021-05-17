В Орле прошел III международный фестиваль православной культуры и народного искусства «Традиции святой Руси»

В течение трех дней в духовно-православном Центре «Вятский Посад» звучал колокольный звон, православные молитвы, песнопения, музыка разных народов.

Божественную литургию в храме Сретенья Господня возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон в сослужении с духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла - схиархимандритом Илием. Духовно-православный центр был создан здесь с благословения почтенного старца. С его же благословения в «Вятском Посаде» уже в третий раз проходит фестиваль. В этом году он посвящен празднику Собора орловских святых.

По всей территории духовно-православного центра раскинулась выставка-ярмарка мастеров народных ремесел и декоративно прикладного творчества. Можно было познакомиться с культурой и традициями разных регионов России и стран. Некоторые свое ремесло демонстрировали тут же. А народные мастера делились секретами изготовления поделок, рассказывали об их значении и применении. У посетителей была возможность не только обзавестись оригинальным сувениром, но и поучаствовать в его изготовлении.

Не обошлось и без угощений. Так, гости из Тулы привезли самовар, пряники, испекли блины. Блинчики с пылу с жару улетали на ура, как и тульские печатные пряники. Детвора могла своими руками приготовить пряник. Печатали и запекали в печи прямо тут.

А на сцене, сменяя друг друга, выступали хоры, ансамбли и солисты из разных городов и стран. На фестиваль приехали гости из Сербии, Беларуси, Армении. Концерт длился до позднего вечера и завершился салютом.