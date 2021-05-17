В Орле открыли музей пограничных войск

Экспонаты собирали ветераны погранслужбы в течение нескольких лет.

В Орле открыли музей пограничных войск. Право перерезать красную ленточку - у матери погибшего пограничника Андрея Трусова. Он погиб в Чечне в 1996 году.

Под музей выделили небольшое помещение на базе центра патриотического воспитания «Патриот-57». Экспонаты собирали ветераны погранслужбы в течение нескольких лет. Посетителей в день открытия собралось немало: пришлось проводить экскурсии в несколько этапов. На стендах - фотографии и личные вещи погибших орловских пограничников.