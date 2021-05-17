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19:38, 17 мая 2021 года
В Орле открыли музей пограничных войскЭкспонаты собирали ветераны погранслужбы в течение нескольких лет.
В Орле открыли музей пограничных войск. Право перерезать красную ленточку - у матери погибшего пограничника Андрея Трусова. Он погиб в Чечне в 1996 году.
Под музей выделили небольшое помещение на базе центра патриотического воспитания «Патриот-57». Экспонаты собирали ветераны погранслужбы в течение нескольких лет. Посетителей в день открытия собралось немало: пришлось проводить экскурсии в несколько этапов. На стендах - фотографии и личные вещи погибших орловских пограничников.
Татьяна Напольских