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21:20, 17 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Колхозный мост в Орле закрыт для проезда. Вместе со специалистом из мэрии мы узнали причины.

- Жара и грозы. Погода продолжит удивлять орловцев.

- Срок сдачи - октябрь этого года. Подрядчики, которые проводят внутренние работы в новом спорткомплексе, идут быстрее плана.

- Новый вдох для больницы имени Семашко. Там появятся криогенные резервуары газификации кислорода.

- В Орле открыли музей пограничных войск.

- Культура и вера. «Вятский Посад» собрал творческих и верующих людей со всей страны.

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