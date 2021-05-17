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21:20, 17 мая 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Колхозный мост в Орле закрыт для проезда. Вместе со специалистом из мэрии мы узнали причины.
- Жара и грозы. Погода продолжит удивлять орловцев.
- Срок сдачи - октябрь этого года. Подрядчики, которые проводят внутренние работы в новом спорткомплексе, идут быстрее плана.
- Новый вдох для больницы имени Семашко. Там появятся криогенные резервуары газификации кислорода.
- В Орле открыли музей пограничных войск.
- Культура и вера. «Вятский Посад» собрал творческих и верующих людей со всей страны.
Вести-Орёл