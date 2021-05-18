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6:43, 18 мая 2021 года «Мираторг» инвестировал в Орловщину 3,9 млрд рублей Этот показатель достигнут в первом квартале текущего года. В апреле-июне агрохолдинг вложит в орловское производство еще 10 млрд.





Миллиардные вливания в начале года позволили создать 138 рабочих мест. Компания строит здесь маслоэкстракционный завод и свиноводческие комплексы, и до конца 2021 года планирует открыть 460 новых вакансий, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



