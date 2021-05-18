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8:30, 18 мая 2021 года Инспекторы ДПС помогли орловцу добраться до больницы Мужчине стало плохо во время поездки.





О помощи правоохранителей попросила пассажирка – водителю ВАЗ-2114 нужны были врачи. Майор полиции Евгений Теряев и старший лейтенант полиции Андрей Рыбалкин, дежурившие в селе Вожово Кромского района, решили доставить мужчину в медучреждение. Ему помогли пересесть в патрульную машину, а затем один из инспекторов довез водителя до местной больницы, а второй – родственников пострадавшего.

Вскоре автолюбитель лично поблагодарил полицейских по телефону доверия областного УМВД, – сообщает пресс-служба ведомства.

Фото пресс-службы областного УМВД





Артём Ежаков



